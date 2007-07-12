Березовський вважає, що прем`єром стане Тимошенко

Борис Березовський вважає, що наступним прем`єром може стати Тимошенко. «Безумовно, це залежатиме від фінального розкладу на виборах. Тобто, з якою перевагою «помаранчеві» переможуть, але я свою точку зору не змінив: я вважаю, що наступним прем`єр-міністром України стане Юлія Тимошенко», - сказав він в інтерв`ю "Газеті 24", опублікованому у четвер.

Відповідаючи на запитання про відносини з українськими політиками, Б.Березовський сказав, що не хоче цього коментувати, щоб взаємини з ним не були використані проти них опонентами. «Але можу сказати, що я як і раніше підтримую відносини з Олександром Волковим. Він не приховує цього, я не приховую цього. І вони виходять далеко за рамки, так скажемо, обміну політичними поглядами. Вони дійсно дружні. А взагалі, я в хороших приятельських стосунках з багатьма українськими політиками демократичного табору», - сказав бізнесмен.

Він також висловив упевненість, що «помаранчеві» переможуть на виборах 30 вересня. «Я абсолютно упевнений, що «помаранчеві» переможуть на майбутніх парламентських виборах, все-таки вони багато чому навчилися. Власне, це і буде відповіддю українського народу на ті перетворення, які почалися в 2004 році», - сказав він.