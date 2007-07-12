Балога готовий поступитися місцем Кличку?

Сьогодні відбудеться закрите засідання політради блоку "Наша Україна – Народна самооборона", на якому обговорюватимуться принципи формування виборчого списку, а також можливі зміни в першій десятці блоку – у другій п`ятірці може опинитися депутат Київради Віталій КЛИЧКО.

Про це повідомляє газета «Коммерсантъ-Украина» №115(466) від 12 липня.

За інформацією джерел видання, своїм місцем у списку В.КЛИЧКУ готовий поступитися глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Член президії партії "Наша Україна" Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ учора заявив газеті, що перша десятка блоку сформована не остаточно і, ймовірно, до виборів буде змінена. "Опублікований варіант першої десятки можна вважати не більше ніж пропозицією нашого виборчого штабу. А сам виборчий список, і перша десятка зокрема, будуть сформовані керуючими органами блоку і затверджені на міжпартійному з`їзді. Зміни вноситимуться ще не раз, тому обговорювати конкретні кандидатури поки що рано", - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Перша десятка блоку була названа 5 липня – в день підписання угоди про його створення. Перше місце в списку посів лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО, за ним йдуть лідер "Нашої України" В’ячеслав КИРИЛЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО і лідер «Європейської народної партії» Микола КАТЕРИНЧУК. Другу п`ятірку списку відкриває телеведуча і народний депутат V скликання Ольга ГЕРАСИМ’ЮК ("Наша Україна"), за нею йдуть Віктор БАЛОГА ("Наша Україна"), депутат V скликання Руслан КНЯЗЕВИЧ ("Наша Україна"), телепродюсер Володимир АР’ЄВ і депутат V скликання Ксенія ЛЯПІНА ("Наша Україна"). Офіційно було оголошено, що список складений за результатами закритих соцдосліджень.

Як повідомляють джерела «Коммерсанта», відразу ж після обнародування першої десятки списку блоку Президент Віктор ЮЩЕНКО попередив членів «Нашої України – Народної самооборони», що можливі зміни.

У достовірності інформації газети сумнівається один з членів політради блоку, лідер партії "Пора" Владислав КАСЬКІВ. "Цей варіант (десятки) узгоджений з лідерами всіх партій-учасниць блоку і з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. Який би принцип не був затверджений, він не стосуватиметься формування першої десятки", – заявив В.КАСЬКІВ.

Тим часом джерела стверджують, що, кажучи про "видатних людей", Президент мав на увазі конкретну кандидатуру – депутата Київради В.КЛИЧКА, який нібито обговорює можливість участі в списку безпосередньо з Президентом. При цьому вести переговори з іншими лідерами блоку В.КЛИЧКО категорично відмовляється. "Це пов`язано з його попереднім невдалим досвідом переговорів з блоком", – сказало джерело. Він також додав, що В.КЛИЧКО намагався домовитися про співпрацю з блоком ще кілька місяців тому, проте наштовхнувся на опір з боку Ю.ЛУЦЕНКА. Стосунки між ними ускладнені, за однією інформацією, тим, що обидва мають намір балотуватися на пост мера Києва і претендують на підтримку блоку. За іншою інформацією, Ю.ЛУЦЕНКО не проти бачити в кріслі мера одного з лідерів - М.КАТЕРИНЧУКА, котрий уже розгорнув у Києві активну піар-кампанию.

"КЛИЧКО піде в список, тільки якщо одержить гарантію підтримки на виборах мера. Це його пріоритет. Переговори проходять завершальну стадію, і є непогані шанси на їх успішне завершення. Президент давав зрозуміти, що в нього є домовленість з кимось з першої десятки про те, що Віталію поступляться місцем", – повідомив співрозмовник газети.