Безсмертний подав у відставку

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ написав заяву про свою відставку з посади голови виконкому партії "Народний Союз Наша Україна".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України” з посиланням на першого заступника голови виконкому партії Ігоря ЖДАНОВА.

За словами І.ЖДАНОВА, ще ввечері 5 липня у документальному відділі партії «Наша Україна» зареєстровано заяву Р.БЕЗСМЕРТНОГО на адресу політради партії, а також голови партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

“У своїй заяві Р.БЕЗСМЕРТНИЙ просить звільнити його за власним бажанням з посади голови виконкому партії «Наша Україна», - сказав І.ЖДАНОВ.

Він також повідомив, що питання прийняття або неприйняття відставки Р.БЕЗСМЕРТНОГО буде вирішувати політрада партії шляхом голосування.