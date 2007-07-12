Довгий збирається віддати гроші тільки тим, у кого є совість

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вважає за необхідне виплатити компенсації за відміну рішень про виділення землі лише тим інвесторам, які не порушували законодавство і не вели будівництво у заборонених місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції перед початком засідання сесії Київради,

Говорячи про те, чи розглядає міська влада питання виплати компенсацій забудовникам, які отримали земельні ділянки в Києві, але через протести мешканців чи рішення Київради були або будуть відмінені, О.ДОВГИЙ зазначив, що мова йде дійсно про великі кошти.

«Якщо ми говоримо про те, що в нас є реальний інвестор, який пробує реально побудувати щось у Києві або вкласти сюди кошти і покращити інфраструктуру, і йому відміняється рішення, то, звичайно, ми повинні це компенсувати», - сказав О.ДОВГИЙ.

«А якщо ми говоримо, що цілий ряд осіб, які можуть собі дозволити купити землю з аукціону, і вони нахабно лізуть на дитячі майданчики, у середину дворів, де не можна і в принципі аморально будувати, я вважаю, що ми не повинні сильно хвилюватися про компенсацію або яким чином ми б могли компенсувати кошти тих, хто не має совісті, і вважає за можливе починати будівництво на дитячому майданчику або на голові у свого сусіда», - зазначив О.ДОВГИЙ. За його словами, такий бізнесмен свідомо йде на правопорушення.

О.ДОВГИЙ підкреслив, що сьогодні Київрада прийме низку рішень щодо конфліктних земельних ділянок. Він підкреслив, що «заставити Київську адміністрацію закрити на це (незаконне будівництво – УНІАН) очі не вдасться нікому», незважаючи на те, хто з депутатів лобіює такі питання.

Секретар Київради поінформував, що сьогодні будуть відмінені рішення про відведення землі за адресами: вул. Березняківська, 12; вул. Прирічна, 3; просп. Возз’єднання; Дарницький бульвар; просп. Лісовий; просп. Радянської України; вул. Теремківська, 3; просп. Оболонський, 40; вул. Гашека, 8а; вул. Березняківська, 4а.

«Також буде запропоновано до розгляду два проекти рішення, які будуть унеможливлювати подальший розвиток або створення аналогічних забудов», - додав О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба КМДА розповсюдила повідомлення про те, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за ініціативи фракції Блоку Леоніда Черновецького має намір тимчасово призупинити дію рішень Київради минулого скликання про виділення 56 земельних ділянок у столиці.