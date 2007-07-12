На Черновецького готують замах?

Заступник київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ підтвердив, що на адресу мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО лунають погрози через його наміри ініціювати скасування рішень Київради про відведення земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції перед початком сесії Київради.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому про дзвінки з погрозами на адресу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, О.ДОВГИЙ сказав: «Я не хочу коментувати те, що відноситься до компетентних відповідних правоохоронних органів і Служби безпеки. Такі факти були».

Він також сказав, що погрози лунають не тільки на адресу Київського міського голови, а й на адресу його команди.

«Вся ця інформація у повному обсязі передана у відповідні служби, які повинні використовувати цю оперативну інформацію і вжити заходів щодо організації безпеки діяльності міського голови та його команди», - додав О.ДОВГИЙ.

За його даними, охорону Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО посилено.

Довідка УНІАН. Сьогодні газета Київська муніципальна газета “Хрещатик” №107 (3097) опублікувала замітку під назвою “На Леоніда Черновецького готують замах. Бандити не збираються складати зброю в боротьбі за столичну землю”.

У повідомленні зазначається, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримує по телефону погрози. Йому ставлять вимогу відмовитися від наміру ініціювати припинення чинності 56 рішень Київради минулого скликання про відведення землі.

Разом з тим газета зазначає, що “рішення заморозити проблемні забудови в Києві, правом на проведення яких наділені в основному люди з наближеного кола Юлії ТИМОШЕНКО, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ збирався обнародувати на сьогоднішній сесії Київради”.