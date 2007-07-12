Європарламент закликав Раду ЄС надати Україні європейську перспективу

Європейський парламент закликав Раду ЄС надати Україні європейську перспективу в новій посиленій угоді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект Міхала Томаша КАМІНСЬКОГО (група правих партій, Польща) проголосували більшість депутатів, зареєстрованих в залі (голосування проводилося шляхом підняття рук).

“Нова посилена угода має... створити відповідний та ефективний механізм поступової інтеграції України до ЄС та відкривати шлях до її членства в ЄС”, - зазначається у доповіді.

У документі депутати Європарламенту привітали початок переговорів з Україною про нову посилену угоду, яка має замінити нині діючу угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року.

Депутати також висловили занепокоєння політичною ситуацією в Україні і закликали сторони виконувати домовленості, досягнуті 27 травня цього року.

“Перед тим, як переговори будуть завершені і встановлені нові, більш тісні відносини між Україною та ЄС, нинішня криза має бути вирішена мирним шляхом, система балансів та противаг відновлена, верховенство права забезпечено”, - зазначається у документі.

Євродепутати вважають, що нова посилена угода між Україною та ЄС може стати угодою про асоціацію, що дасть можливість Україні поглибити її відносини з ЄС та продовжити рух до членства у Євросоюзі.

Водночас, документ закликає лідерів України до встановлення політичного консенсусу з метою здійснення необхідних реформ для наближення України до ЄС, а також значного посилення боротьби з корупцією.

Депутати також відзначають достатньо “скромні” фінансові ресурси, що передбачені ЄС у рамках фінансових інструментів Європейської політики сусідства, і закликають до збільшення допомоги Україні. Водночас, Європарламент закликав Україну активніше користуватися європейськими фондами.

Європарламент також привітав рішення УЄФА щодо проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі та Україні.

Депутати звернулись до Ради ЄС з проханням проінструктувати Єврокомісію у ході переговорів з Україною про нову посилену угоду звернути особливу увагу на необхідність забезпечення в Україні стабільної конституційної системи, захисту прав людини, посилення механізмів демократичного контролю, забезпечення рівності чоловіків та жінок, продовження боротьби з тортурами, проведенні судової реформи і створенні незалежного судочинства, боротьбі з корупцією.

Європарламент також вважає, що Єврокомісія у ході переговорів з Україною має наголошувати на необхідності законодавчих змін для створення повністю ринкової економіки, підтримки вільного підприємництва; з урахуванням ролі України в галузі енергетичної безпеки Європи закликати українську владу до якнайшвидшого переходу на ринкові підходи у сфері постачання енергоресурсів, сприяти посиленню стратегічної ролі України як транзитера енергоресурсів, підтримувати подальший розвиток нафтопроводу “Одеса-Броди” до Європи, а також участь України у нафтопроводі “Набуко”, посилювати співпрацю з Україною у програмах захисту навколишнього середовища, а також сприяти участі України у роботі європейських агентств та програм.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту схвалив проект доповіді М.КАМІНСЬКИЙ щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду. “За” проголосували 54 члени комітету, проти – 4, утримався – 1.

Рада міністрів закордонних справ ЄС надала мандат на переговори з Україною про нову посилену угоду 22 січня цього року. Переговори розпочалися 5 березня. Головним положенням нової угоди, відповідно до мандату Ради міністрів ЄС, має стати створення зони вільної торгівлі, переговори про яку розпочнуться одразу після приєднання України до Світової організації торгівлі.

Європарламент в питаннях зовнішньої політики має лише дорадчий голос, основні рішення приймаються Радою міністрів закордонних справ, або Радою ЄС (самітом голів держав та урядів країн-членів ЄС).