Володимир Литвин дасть прес-конференцію

14 липня об 11-00 розпочнеться з’їзд Народної Партії, на якому з програмною промовою на тему: «Виклики для України: політична платформа Народної Партії» виступить голова Народної Партії, голова ВРУ IV скликання, віце-президент НАНУ Володимир Литвин. Під час з’їзду буде розглянуто список претендентів у кандидати в народні депутати України від Народної Партії для участі у позачергових виборах. Також В. Литвин поінформує про відкликання депутатів місцевих рад, обраних від «Народного блоку Литвина».

О 13-30 відбудеться прес-конференція за участю голови Народної Партії Володимира Литвина за результатами проведеного з’їзду Народної Партії (Міжнародний центр культури та мистецтв, вул. Інститутська, 1, Жовтневий Палац). Телефони: 270-65-85; 8-093-259-00-83 до 15-00 13 липня.