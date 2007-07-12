Березовський: діоксин, яким отруїли Ющенка, - з Росії
Бізнесмен знає "багато подробиць"
|Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Про це він повідомив журналістам під час телемоста з журналістами, організованого Фондом громадянських свобод в Україні.
За словами бізнесмена, він знає «багато подробиць, які стосуються отруєння».
Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ стверджує, що «діоксин (яким отруїли В.ЮЩЕНКА – УНІАН) був вироблений в Росії».
Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що у В.ЮЩЕНКО «недостатньо волі», щоб покарати тих, хто намагався його отруїти. За словами бізнесмена, він не хоче замість В.ЮЩЕНКО «називати точні адреси». «Якщо він цього не зробить, то є люди, в яких достатньо волі, щоб це зробити замість нього», - заявив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.
За словами бізнесмена, Фонд громадянських свобод, який він фінансує, проводить розслідування ряду злочинів в Україні.
Як відомо, під час президентської виборчої кампанії в 2004 році В.Ющенко був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.
В рамках розслідування справи правоохоронні органи України звернулися до Великобританії, США і Росії з проханням надати зразки діоксину, які проводяться в цих країнах.
6 липня 2007 р. генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Великобританія і США надали Україні зразки діоксину, а Росія поки що не дала відповіді на цей запит.
8 липня 2007 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що слідство встановило, хто і яким чином його отруїв.