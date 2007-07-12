Березовський: діоксин, яким отруїли Ющенка, - з Росії

Російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявляє, що є люди, котрі готові назвати тих, хто отруїв Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він повідомив журналістам під час телемоста з журналістами, організованого Фондом громадянських свобод в Україні.

За словами бізнесмена, він знає «багато подробиць, які стосуються отруєння».

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ стверджує, що «діоксин (яким отруїли В.ЮЩЕНКА – УНІАН) був вироблений в Росії».

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що у В.ЮЩЕНКО «недостатньо волі», щоб покарати тих, хто намагався його отруїти. За словами бізнесмена, він не хоче замість В.ЮЩЕНКО «називати точні адреси». «Якщо він цього не зробить, то є люди, в яких достатньо волі, щоб це зробити замість нього», - заявив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

За словами бізнесмена, Фонд громадянських свобод, який він фінансує, проводить розслідування ряду злочинів в Україні.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії в 2004 році В.Ющенко був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

В рамках розслідування справи правоохоронні органи України звернулися до Великобританії, США і Росії з проханням надати зразки діоксину, які проводяться в цих країнах.

6 липня 2007 р. генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Великобританія і США надали Україні зразки діоксину, а Росія поки що не дала відповіді на цей запит.

8 липня 2007 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що слідство встановило, хто і яким чином його отруїв.