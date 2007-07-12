Наша Україна знайшла заміну Безсмертному

Головою виконкому “Нашої України” обрано народного депутата V скликання Олега ГУМЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за нього проголосувало 112 членів політради партії.

Як відомо, О.ГУМЕНЮК був керівником Тернопільської облорганізації НСНУ.

Член ради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО, коментуючи на прохання журналістів, чому Роман БЕЗСМЕРТНИЙ пішов з посади голови виконкому “Нашої України”, повідомив, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, виступаючи перед членами політради, висловив бажання сконцентруватись на роботі у Секретаріаті Президента.

«Це була щира позиція, і все ж таки з другого разу це рішення (голосування за відставку Р.БЕЗСМЕРТНОГО - УНІАН) було прийнято», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як відомо, і лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, і О.ГУМЕНЮК свого часу були членами Української народної партії.