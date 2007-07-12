Плющ хоче, щоб європейська спільнота зрозуміла одну річ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ називає спекулятивними чутки про можливість зриву дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у Секретаріат РНБО, про це І.ПЛЮЩ заявив сьогодні на зустрічі з журналістами країн Європейського Союзу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дострокових парламентських виборів 30 вересня та можливості їх зриву, секретар РНБО повідомив, що ці чутки є „дезінформаційними та спекулятивними”. Він вкотре звернув увагу на необхідність дострокових виборів, як виходу з політичної кризи в країні, та нагадав, що таким є рішення Президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради від 27 травня.

Головною темою спілкування журналістів з секретарем РНБО було обговорення європейських прагнень України, дієвість кроків представників української влади в процесі євроінтеграції, безпека інвестицій в економіку України представниками бізнесу країн-членів ЄС, вступ України до Світової організації торгівлі та ризики держави в процесі інтеграції до ЄС.

І.ПЛЮЩ повідомив журналістам країн ЄС, що європейська інтеграція є однією з небагатьох ідей, навколо яких сьогодні існує консенсус української політичної еліти. Він констатував ряд помітних успіхів в окремих сферах - активно розвиваються торговельно-економічні зв’язки, поширюється інвестиційна співпраця, розширюється договірно-правова база відносин, активізується співпраця на політичному рівні тощо.

Водночас, секретар РНБО зазначив, що євроінтеграція, на жаль, досі не набула тієї змістовності, яку очікує від неї українське суспільство. „Ми хочемо, щоб європейська спільнота зрозуміла, що ми готові до любої форми сусідства, але бажаємо щоб на меті було членство в Європейському Союзі”, - наголосив він, коментуючи прагнення ЄС у формі Європейської політики сусідства (ЄПС) відшукати модель поведінки у відносинах з сусідами ЄС. „Такі відносини з європейськими сусідами також допоможуть формувати відносини і з північним сусідом України”, - додав І.ПЛЮЩ.

Зустріч відбулась за ініціативи Європейського центру журналістики (Нідерланди, Маастріхт), Харківської Асоціації „Журналістська ініціатива” за підтримки Єврокомісії. На зустрічі були присутні журналісти з Великої Британії, Данії, Фінляндії, Італії, Іспанії, Греції, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії, Португалії, Чехії.