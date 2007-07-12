Чи задоволені українці рівнем демократії (опитування)

Лише 3,1% громадян України задоволені станом демократії в державі.

Такі дані дослідження громадської думки населення України сьогодні на прес-конференції у Києві оприлюднили науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА і керівник фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” Олександр ВИШНЯК.

За результатами дослідження, “переважно задоволені” станом демократії в країні 22,1% громадян, “переважно не задоволені” 32,7% опитаних, зовсім не задовольняє стан демократії в країні 27,8% громадян і 14,2% респондентів було важко відповісти на запитання.

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, на думку 44,7% громадян, демократія є бажаним типом державного устрою для України, 20,9% громадян вважають, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний, 15,2% громадян байдужі до того, є демократичний режим чи немає, і 19,2% опитаним було важко відповісти на питання.

Коментуючи дані опитування, І.БЕКЕШКІНА сказала, що загальний показник оцінки демократії в Україні зростає, - тепер населення країни “ставить по демократії тверду трієчку”.

За словами І.БЕКЕШКІНОЇ, в Україні є багато свобод, і вони істотно зросли у порівнянні з 2004 роком. Серед них – право об’єднуватися у будь-які політичні партії, право утворювати громадські об’єднання, рівноправність національних меншин, рівноправність жінок, право на свободу віросповідання, право на свободу слова. При цьому рівень довіри до українських засобів масової інформації, за даними дослідження, впав на 10%.

Крім того, за даними дослідження, з 11% до 20% зросла кількість громадян, на думку яких, в Україні існує право на гідний людини рівень життя, проте цей показник все ще залишається низьким. Найбільшою проблемою в питанні прав і свобод громадян України, як зазначає І.БЕКЕШКІНА, залишається те, що більш ніж 40% громадян відчувають себе нездатними чинити вплив на рішення влади.

Загальноукраїнське опитування дорослого населення України проводилось фондом «Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” з 19 червня по 2 липня. Методом інтерв’ю було опитано 2000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.