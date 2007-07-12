Наша Україна назвала три критерії при формуванні списку

Основними критеріями для включення кандидатів у список блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде представництво областей, фаховість та принциповість.

Як повідомляє офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, сьогодні Рада партії “Наша Україна” прийняла за основу документ про "Принципи формування виборчого списку “Наша Україна - Народна самооборона”.

За словами члена Ради партії “Наша Україна”, секретаря робочої групи Романа ЗВАРИЧА, у цьому документі визначені основні критерії для включення кандидатів у список і визначення їх черговості: 1. Представництво областей. 2. Фаховість. 3. Принциповість та дисциплінованість.

У документі також прописані напрямки законодавчої роботи у ВР наступного скликання: правовий, економічний, фінансовий, гуманітарно-соціальний та міжнародний/оборонний блоки.

“На одному із засідань Президії партії було прийняте рішення створити робочу групу, яка підготувала документ про принципи формування виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. Робоча група, яку очолив В’ячеслав КИРИЛЕНКО, винесла на засідання Ради партії документ, який вже був попередньо схвалений Президією”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

“Ми запропонували нашим партнерам по блоку остаточно затвердити цей документ після доопрацювання його робочою групою. Переконаний, що список має бути інструментом для забезпечення політичної стратегії Блоку”, - зауважив Р.ЗВАРИЧ.