Генпрокуратура знову витягує справу Калашнікова на білий світ

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО доручив своєму заступнику Миколі ГОЛОМШІ перевірити законність та обгрунтованість рішення про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно народного депутата V скликання Олега КАЛАШНІКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, М.ГОЛОМШІ доручено витребувати кримінальну справу за фактом подій, які відбулися із знімальною групою телеканалу СТБ у липні 2006 року для перевірки законності та обгрунтованості прийнятого рішення щодо відмови у порушенні кримінальної справи стосовно О.КАЛАШНІКОВА, а також для вивчення стану досудового слідства у цій кримінальній справі.

Як повідомляв УНІАН, рік тому, 12 липня 2006 року, група людей з Партії регіонів, серед яких був О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі знімальної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито.

14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

6 липня цього року генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО заявив про відсутність у слідства достатніх доказів для притягнення О.КАЛАШНІКОВА до кримінальної відповідальності за інцидент зі знімальною групою СТБ. У зв’язку з цим, додав О.МЕДВЕДЬКО, прокуратурою одного з районів Києва прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно вказаної особи.

Водночас генпрокурор зазначив, що кримінальна справа за фактом вищезазначених подій розслідується, і якщо у рамках її розслідування будуть знайдені нові обставини та докази, не виключено, що кримінальну справу стосовно О.КАЛАШНІКОВА буде поновлено.