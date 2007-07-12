Київрада вичерпала всі питання і закрилася

Далі - за календарним планом

Четверту сесію Київради п’ятого скликання закрито. Як передає кореспондент УНІАН, беручи до уваги те, що питання четвертої сесії Київради п’ятого скликання вичерпані, Київрада вирішила оголосити цю сесію закритою. Таке рішення підтримали 62 з 69 присутніх у залі депутатів. Перше пленарне засідання п’ятої сесії Київради п’ятого скликання, згідно з календарним планом проведення сесій, затвердженого Київським міським головою, призначено на 26 липня.

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