Єврорух Катеринчука подасть в суд на уряд Януковича

Громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України» заявляє, що через суд примусить уряд Віктора ЯНУКОВИЧА виконувати рішення Конституційного Суду України про відновлення соціальних виплат громадянам.

Про це йдеться в заяві «Європейської платформи для України», переданій УНІАН.

Зокрема, в документі за підписом лідера цієї організації Миколи КАТЕРИНЧУКА, зазначається, що 11 липня представники Кабінету Міністрів В.ЯНУКОВИЧА заявили про неможливість виконати рішення КС, яким їх зобов‘язали розблокувати призупинені ними ж на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Як зазначається в заяві, “сьогодні уряд ЯНУКОВИЧА недоплачує пенсії і гальмує соціальні виплати 16 млн. громадян України на загальну суму 70 млрд. грн.”.

У документі зазначається, що 19 березня цього року лідер громадсько-політичного руху «Європейська платформа для України» М.КАТЕРИНЧУК, залучившись підтримкою колег з фракції «Наша Україна», вніс подання до КС щодо відповідності Конституції України положень статей Державного бюджету на 2007 рік.

11 липня Конституційний Суд України оприлюднив рішення у цій справі, яким скасував положення закону про державний бюджет, що стосувались призупинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення стосується 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.

Громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України» заявляє, що для виплати цих коштів не потрібне ухвалення якихось законів або змін до бюджету, на що посилаються представники Кабміну. За інформацією Євроруху, статті 62 та 101 діючого закону про бюджет дозволяють уряду власним рішенням, без парламенту, збільшувати розмір соціальних виплат, у тому числі й для виконання рішення судів.

“Наголошуючи на незгоді уряду В.ЯНУКОВИЧА виконувати рішення Конституційного Суду громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України» заявляє про рішучу готовність в судовому порядку примусити нинішній Кабінет Міністрів виплатити громадянам вкрадені у них кошти”, - йдеться в заяві.

М.КАТЕРИНЧУК в рамках програми «Народний адвокат» розпочинає акцію з надання безоплатної юридичної допомоги пенсіонерам та малозабезпеченим: наші юристи будуть проводити консультації і допомагатимуть заповнювати необхідні документи до судів, для яких рішення Конституційного Суду має преюдиціальне значення. Це означає, що суди зобов`язані приймати його до уваги при розгляді конкретних позовів.

Єврорух наголошує, що відповідно до Конституції України, соціальні права і гарантії населення не можуть обмежуватись, а закон про держбюджет не може скасовувати чи зупиняти положення інших законів.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд може реалізувати рішення Конституційного Суду про соціальні гарантії громадян виключно після внесення зміни до закону про Державний бюджет на поточний рік.