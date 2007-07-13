Герман тримає у сейфі компромат на Калашнікова

Ганна Герман закликає не голосувати за таких патріотів як Калашніков.

Таку думку вона висловила в ефірі "5 каналу" коментуючи висловлювання свого однопартійця Олега Калашнікова щодо побиття останнім знімальної групи каналу СТБ рік тому.

Також пані Герман заявила, що не готова працювати з такими демократами як Калашніков.

"Я хотіла би побажати усім нам, щоб наші люди були мудрі і не обирали політиків, таких патріотів чиї слова ми не так давно чули. Мені страшно від такого патріотизму. Мені страшно від таких майбутніх колег. Я не готова жити в такій демократії і не готова працювати в одній команді з такими демократами.", - зазначила Герман.

Також Ганна Герман повідомила, що в її сейфі й досі зберігається пояснювальна записка Олега Калашнікова, яку він приніс їй одразу після інциденту й пообіцяла оприлюднити цей документ, але з часом. За її словами текст записки містить "багато цікавого" для Калашнікова.