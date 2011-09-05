Королевська пропонує обрати Тимошенко головою Комітету опору диктатурі

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує обрати лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО головою Комітету опору диктатурі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, коментуючи вислови деяких діячів опозиційного спрямування, вона заявила, що «єдиним справжнім опозиційним політиком була, є і ще довго буде Юлія ТИМОШЕНКО» і «різним політичним мародерам не вдасться використати арешт ТИМОШЕНКО для захоплення лідерства в опозиційному таборі».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «дієвою відповіддю опозиції на репресії влади та діяльність розкольників зсередини має стати консолідація всіх опозиційних сил навколо політика, яка уособлює символ опору диктатурі – Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО».

Сьогодні на засіданні фракції Н.КОРОЛЕВСЬКА планує звернутися до керівництва «Батьківщини» з пропозиціями, які дозволять зробити роботу об’єднаного органу опозиції – Комітету опору диктатурі – більш ефективною, йдеться у повідомленні.

«По-перше, ВО «Батьківщина» повинна запропонувати керівництву КОД обрати головою комітету Юлію ТИМОШЕНКО – єдиного справжнього загальнонаціонального лідера української опозиції. Це допоможе сфокусувати зусилля як української, так і західної громадськості на головній меті Комітету опору диктатурі – визволенні з-за грат нашого лідера. Тому, що не може бути кращої протидії диктатурі, ніж вільна Юлія ТИМОШЕНКО», - зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

По-друге, за її словами, ВО «Батьківщина» повинна запропонувати координаційній раді КОД терміново скликати міжпартійну нараду партій – членів КОД з метою розробити і прийняти програму конкретних спільних дій, спрямованих на посилення внутрішнього і зовнішнього тиску на українську владу з метою визволення Ю.ТИМОШЕНКО.

По-третє, наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «Батьківщина» «повинна заборонити свої членам публічно заявляти про наперед зумовлений вирок Ю.ТИМОШЕНКО і запропонувати іншим опозиційним політикам утриматись від обговорення цього питання як такого, що деморалізує громадськість та дає можливість піаритись на ньому людям, далеким від ідеалів, які сповідує Юлія Володимирівна».

Усе це, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, дозволить об’єднаній опозиції більш ефективно протистояти репресивній владі.