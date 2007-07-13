ПППУ хоче до Януковича, регіонали не поспішають розкривати обійми

Народний депутат Верховної ради V скликання, заступник голови Партії промисловців і підприємців Лев Гнатенко заявив, що партія має намір йти на позачергові парламентські вибори спільно з ПР "Сто відсотків ми підемо з Партією регіонів. По-іншому і бути не може", - сказав Гнатенко. Як пише " Коммерсант-Україна ", формат співпраці ПППУ і ПР на майбутніх виборах – створення блоку або саморозпуск партії з її подальшим включенням до складу ПР – буде визначений на з`їзді ПППУ 4 серпня. "Але те, що ми підемо з "Регіонами", ні у кого не повинно викликати сумнівів", - ще раз запевнив Лев Гнатенко.

Лідер ПППУ, міністр економіки Анатолій Кінах у своїх коментарях був стриманішим. Заяву свого заступника він назвав "версією" і сказав, що остаточне рішення буде ухвалено на з`їзді партії, як того вимагає її статут. "В даний час розглядаються різні конфігурації, у нас багато варіантів. Прораховуються різні сценарії розвитку ситуації", - повідомив Кінах. Втім, назвати, з якими саме політичними силами обговорюється можливість спільної участі у виборах, лідер ПППУ відмовився. "Партія налаштована на зміцнення стратегії національної єдності. Ті, хто розділяє цю позицію, - наші потенційні партнери", - ухилився від відповіді Анатолій Кінах.

Тим часом достовірно відомо, що ПР має намір йти на вибори самостійно. Таке рішення було ухвалене на останній політраді партії 27 червня. "Блокуватися на майбутніх виборах Партія регіонів не буде ні з ким", - категорично заявив народний депутат V скликання Ярослав Сухий.

ПР до можливого приєднання ПППУ ставляться стримано. "Однозначно сказати, чи увійде ПППУ до списків Партії регіонів чи ні, поки складно. Це дуже серйозне питання, яке вимагає докладного обговорення і в партії, і на політраді", - вважає народний депутат V скликання Сергій Ківалов. З ним погоджується його колега Василь Хара. "Я не думаю, що Партія регіонів підбиратиме всіх, хто образився і пішов (з опозиційних партій і блоків). Але тих, хто перейшов на наш бік і постраждав через це в період роботи парламенту, ми, напевно, заберемо", - сказав Хара.