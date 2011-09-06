Експерт: сланцевий газ - принципова ресурсна можливість для України

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ вважає, що розробка родовищ сланцевого газу є актуальною, оскільки саме внутрішні ресурси заміщення природного газу, що поставляється за імпортом, є однією з головних складових української енергетичної незалежності.

Таку думку О.НАРБУТ висловив у ході експертного інтерв`ю Інституту Горшеніна в рамках дослідної програми «Сланцевий газ в Україні і світі».

«Тому і сланцевий газ, і газ, що видобувається традиційним способом, зокрема на шельфі, є для України принциповою ресурсною можливістю», - вважає О.НАРБУТ.

На його думку, перший кубометр українського сланцевого газу може бути видобутий через два роки після початку розробок конкретної площі. «Але в даному разі нас цікавить не кубометр, а промислові обсяги, які дадуть змогу змінювати ситуацію на ринку природного газу, тобто вийти на достатні вже для комерційної діяльності обсяги. Компанії, навіть найпередовіші, з усіма технологіями, такі як Сhevron, Shell та інші, зможуть це зробити не раніше, ніж через 6 або 7 років», - прогнозує О.НАРБУТ.

При цьому експерт не бачить особливих труднощів, пов`язаних з транспортуванням сланцевого газу, порівняно з традиційним. «Єдиною проблемою може бути відсутність інфраструктури. Але можливості української газотранспортної системи дають змогу навіть у досить віддалених місцях, маючи можливість робити перемички, достатньо швидко включати постачання нетрадиційного газу. Оскільки за своїм складом газ, який видобувається нетрадиційним способом, нічим власне не відрізняється від традиційного, за винятком, скажімо, газу метану. А сланцевий газ або газ твердих порід за своїми характеристиками нічим не відрізняється від звичайного газу, який видобувається традиційним способом», - зазначив експерт.

Особливого вивчення, на думку О.НАРБУТА, потребує питання екологічної безпеки розробок родовищ сланцевого газу в Україні: «Оскільки все залежить від того, яка фірма займається видобуванням, наскільки серйозно здійснюється екологічний контроль. За відсутності порушень технологій видобування можна з достатньою упевненістю говорити, що екологічна безпека може бути на вищому рівні, аніж навіть від великої кількості хімічних виробництв на території України. Небезпека в основному виникає в регіонах хімічних виробництв: відомі в Івано-Франківську калуські проблеми, чернівецькі проблеми - можемо по всій географії хімічних підприємств пройтися і там побачити серйозні екологічні проблеми».

Водночас, за його словами, у разі видобування сланцевого газу при нинішньому рівні технологій, на якому це роблять високотехнологічні компанії, немає того рівня загроз, які спостерігалися ще 10-15 років тому, коли видобування тільки виходило на певні рівні.

О.НАРБУТ вважає, що сьогодні передчасно прогнозувати частку сланцевого газу в загальному енергетичному балансі країни. «Сам баланс повинен змінитися, а для цього мають змінитися ринкові умови в секторі енергетики. Якщо вартість природного газу, який як видобувається в Україні, так і поставляється за імпортом, буде порівнянна на конкурентній основі відкритого ринку, то, я думаю, що від споживання 55-60 млрд. куб. ми можемо досить швидко опуститися до споживання, скажімо, 40 млрд. куб. Таким чином, частка газу, що видобувається в Україні, може наближатися до 75%, а може навіть і до 80%», - сказав він.

У повідомленні також сказано, що 7 вересня 2011 року в Інституті Горшеніна пройде круглий стілна тему «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?».