Круглий стіл «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?»
У середу, 7 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
1. Прогнозована ціна на російський газ у 2012 році для України.
2. Можливість перегляду газових угод України з Росією.
3. Дії країн ЄС у разі повторення газового конфлікту 2009 року.
Учасники круглого столу:
1. Таня БАЙЄР – перший секретар Посольства Німеччини в Україні.
2. Штефан ОПРЕА - другий секретар – консул Посольства Румунії в Україні.
3. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України.
4. Олександр НАРБУТ - експерт з енергетичних питань.
5. Тетяна МІТРОВА - директор Центру вивчення енергетичних ринків при Інституті енергетичних досліджень РАН (РФ).
6. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.
7. Леонід ГРИГОР’ЄВ - заступник генерального директора Російського енергетичного агентства (РФ) (у режимі Skype).
8. Представник Партії регіонів.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).