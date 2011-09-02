У середу, 7 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Прогнозована ціна на російський газ у 2012 році для України.

2. Можливість перегляду газових угод України з Росією.

3. Дії країн ЄС у разі повторення газового конфлікту 2009 року.

Учасники круглого столу:

1. Таня БАЙЄР – перший секретар Посольства Німеччини в Україні.

2. Штефан ОПРЕА - другий секретар – консул Посольства Румунії в Україні.

3. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України.

4. Олександр НАРБУТ - експерт з енергетичних питань.

5. Тетяна МІТРОВА - директор Центру вивчення енергетичних ринків при Інституті енергетичних досліджень РАН (РФ).

6. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

7. Леонід ГРИГОР’ЄВ - заступник генерального директора Російського енергетичного агентства (РФ) (у режимі Skype).

8. Представник Партії регіонів.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).