Ющенко виграв у Кабміну ще одну справу

12 липня Печерський районний суд м.Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову Кабінету міністрів до Президента України на бездіяльність стосовно звільнення Арсена АВАКОВА з посади голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, Кабмін у своєму позові просив визнати протиправною бездіяльність Президента стосовно неприйняття рішення про відставку голови Харківської облдержадміністрації та прийняти рішення про відставку.

Прес-служба ОДА нагадала, що 3 квітня Верховний Суд України задовольнив скаргу про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 24 січня 2007 року за винятковими обставинами, подану 19 лютого представниками А.АВАКОВА, визнавши тим самим неправомірним рішення Харківської облради від 3 червня 2006 року "Про висловлення недовіри голові Харківської облдержадміністрації АВАКОВУ А.Б."

Вказана обставина, а також відсутність у діях Президента України порушень Конституції України, стали підставою для відмови у задоволенні позову Кабінету міністрів, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Кабінет міністрів прийняв постанову про подання адміністративного позову у Печерський райсуд Києва щодо бездіяльності Президента України Віктора ЮЩЕНКА у питанні звільнення А.АВАКОВА з посади голови Харківської облдержадміністрації.