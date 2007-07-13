У рекламі Партії регіонів Янукович буде Шреком

Штаб Партії регіонів має намір запустити рекламний ролик на основі мультфільму Шрек.

Про це в п’ятницю пише газета "Україна молода" з посиланням на свої джерела.

"Створено ролик, де чинний прем`єр (Віктор Янукович) з`являється в образі зеленого велетня Шрека, а президент (Віктор Ющенко) — в образі малорослого й слабкого лорда Фаркуада, Шрекового мультиплікаційного супротивника", - пише газета.

Видання зазначає, що це "блискучий і нестандартний хід", оскільки Шрека люблять.

"Словом, згідно з фільмом "Шрек-1", головний герой — хоч і потвора та хам, але свій…, а Фаркуад — нікчемна дрібнота на коротеньких ніжках, а ще й тиран, самодур, підтримуваний хіба що власною гвардією, але аж ніяк не народом", - зазначає газета.

Українська правда