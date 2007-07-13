В Ющенка висловлюють жаль з приводу відставки Богатирьової

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК висловив жаль з приводу відставки Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з посади почесного президента Тендерної палати.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси О.ШЛАПАК зізнався, що йому важко коментувати подібні рішення народних депутатів, політичних лідерів.

«Мені прикро, що в такий момент ми не зможемо отримати підтримку від таких авторитетних людей як Раїса БОГАТИРЬОВА, Ксенія ЛЯПІНА по виконанню указу Президента і рішенню РНБО щодо тендерних закупівель», - сказав він.

Коментуючи сьогоднішню заяву Р.БОГАТИРЬОВОЇ, він висловив консолідацію з її позицією щодо необхідності об’єднання зусиль всіх тих, хто може вплинути на процес виведення з кризи цієї сфери.

Водночас О.ШЛАПАК підкреслив, що і Президент, і РНБО покладають великі сподівання і зобов’язання на Тендерну палату щодо врегулювання питань, пов’язаних із закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти.

«Ми висловлюємо надію і маємо впевненість, що всі питання будуть врегульовані», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року «Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Також сьогодні лідер фракції Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА заявила про складення повноважень почесного президента Тендерної палати України.