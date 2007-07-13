Шуфрич всьоме відпочиватиме в одному й тому ж санаторії

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ планує під час відпустки відпочивати в Криму в санаторії Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів сьогодні журналістам у Києві.

«Я традиційно уже років сім відпочиваю у санаторії Верховної Ради України», - сказав Н.ШУФРИЧ, зазначивши, що відпустку проводитиме разом з синами та батьками.

За його словами, відпустка запланована з 9 по 31 серпня. «Але мені здається, що я навряд чи зможу скористатися відпусткою, принаймні, у повному обсязі. У мене є великі сумніви, що мені вдасться піти у відпустку», - додав Н.ШУФРИЧ.