Соціалісти не змирилися з виборами: Мендусь подав до суду

Народний депутат V скликання від Соціалістичної партії України Ярослав МЕНДУСЬ сьогодні, 13 липня, подав до Печерського районного суду Києва адміністративний позов про визнання протиправним Указу Президента України „Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України” від 5 червня 2007 року за №497/2007.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

На думку депутата, “оскаржуваний Указ є „юридичною перешкодою”, яка не дозволяє йому, як представнику українського народу у Верховній Раді України, здійснювати конституційне право на участь в управлінні державними справами шляхом реалізації депутатських повноважень, виходячи з такого:

1. Відсутність правової підстави для видачі Указу;

2. В Указі вирішено питання, які не входять до повноважень Президента України;

3. Указ суперечить низці положень Закону України „Про вибори народних депутатів України”;

4. Суперечність у питаннях строків початку виборчого процесу”.

Я.МЕНДУСЬ просить суд прийняти позовну заяву до провадження, зобов’язати відповідача опублікувати в „Офіційному віснику Президента України” оголошення про відкриття провадження в даній адміністративній справі, та визначити незаконним і нечинним з дня його прийняття Указ Президента про призначення позачергових виборів до Верховної ради України на 30 вересня.