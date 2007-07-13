Соціалісти не змирилися з виборами: Мендусь подав до суду
Позов подано до Печерського суду
|Ярослав МЕНДУСЬ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.
На думку депутата, “оскаржуваний Указ є „юридичною перешкодою”, яка не дозволяє йому, як представнику українського народу у Верховній Раді України, здійснювати конституційне право на участь в управлінні державними справами шляхом реалізації депутатських повноважень, виходячи з такого:
1. Відсутність правової підстави для видачі Указу;
2. В Указі вирішено питання, які не входять до повноважень Президента України;
3. Указ суперечить низці положень Закону України „Про вибори народних депутатів України”;
4. Суперечність у питаннях строків початку виборчого процесу”.
Я.МЕНДУСЬ просить суд прийняти позовну заяву до провадження, зобов’язати відповідача опублікувати в „Офіційному віснику Президента України” оголошення про відкриття провадження в даній адміністративній справі, та визначити незаконним і нечинним з дня його прийняття Указ Президента про призначення позачергових виборів до Верховної ради України на 30 вересня.