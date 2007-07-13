Черновецькому сказали, що жити йому залишилось дві години

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про погрози на свою адресу і вважає їх реальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам, припустивши, що загроза, швидше за все, надійшла від одного із забудовників.

«Зателефонували близько 6 вечора по анонімному телефону і сказали, що жити мені залишилося лише дві години», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «оскільки я не дуже реагую на погрози, я спокійний. Але я справді завдав навмисно моральних і, головним чином, матеріальних збитків негідникам-забудовникам, хто претендував на поганий настрій моїх виборців щодо мене – вони збиралися на дитячих майданчиках будувати».

«Я розумію, що погроза ця реальна... Коли люди втрачають десятки мільйонів доларів, хочеться когось убити», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На питання, чи звертався він до правоохоронних органів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що не довіряє цим органам «пострадянським, зокрема КДБ».

За його словами, «вони лише і чекають» цього звернення від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. «Далі вони встановлюють за мною стеження, бо ж загроза, і вбити, не дай Боже, можуть, і у них тоді з`являється формальна причина йти до судді і брати на прослуховування всі мої телефони і все інше, що вони й без того, я так думаю, роблять», - сказав мер.

«Я їм такої можливості не дам», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас він додав, що схильний довіряти органам міліції в питанні охорони: «Це їх парафія в тій частині, що вони посилили мені охорону».

Що стосується погрози, то мер сказав, що звернувся у зв`язку з цим до «своїх служб», додавши, що «ми наразі з`ясовуємо, хто цей забудовник».