Печерський суд відмовився розглядати Указ президента

Сьогодні, 13 липня, Печерський районний суд Києва своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі за позовом народного депутата V скликання від СПУ Ярослава МЕНДУСЯ про визнання незаконним і нечинним Указу Президента України від 5 червня 2007 року «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

За його словами, Печерський райсуд відмовив на тій підставі, що компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові спори, які віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.

І.ПУКШИН нагадав, що Я.МЕНДУСЬ, обґрунтовуючи свій позов, заявив, що вищезгаданий Указ Президента суперечить Конституції України та Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Разом з тим, за словами І.ПУКШИНА, підстави та порядок призначення Президентом України позачергових виборів встановлено Конституцією України і аж ніяк не Законом «Про вибори народних депутатів України».

«Отже, фактично позивач поставив питання про невідповідність Указу Президента Конституції України», – наголосив заступник глави Секретаріату. Він додав, що згідно з пунктом 1 частини 1 статті 150 Конституції України вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) актів Президента України відноситься до повноважень КС, а пунктом 1 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові спори, що віднесені до юрисдикції КС.

Враховуючи вищевказані норми, суд і відмовив Я.МЕНДУСЮ у відкритті провадження у справі в день подання позову, сказав І.ПУКШИН.

Також І.ПУКШИН висловив переконання, що «звернення з таким позовом є черговою ілюстрацією чи то незнання, чи то відвертого нехтування представниками Соцпартії основоположних засад правової системи України, адже навіть студент-першокурсник юридичного факультету може розібратися, які питання розглядає загальний суд, а які – Конституційний».