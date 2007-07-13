Як Янукович ставиться до слів Табачника щодо Шухевича?

Депутати Тернопільської облради вимагають від прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА дати оцінку висловлюванням віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань Дмитра ТАБАЧНИКА, який заявив, що з огидою ставить до святкування 100-ї річниці головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії облради заяві. За словами заступника голови Тернопільської облради Олега ВІТВИЦЬКОГО, з ініціативою звернутися до прем’єр-міністра, Секретаріату Президента та Верховної Ради виступив виконавчий апарат облради. Цю ініціативу підтримала президія ради.

У своїй заяві депутати облради вказали, що висловлювання Д.ТАБАЧНИКА є провокативними і суперечать змісту Указу Президента України від 16 травня 2007 року “Про відзначення 100-річчя від дня народження Романа Шухевича”. Відтак депутати облради вимагають дати оцінку діям Д.ТАБАЧНИКА, оскільки, на їхнє переконання, висловлювання віце-прем’єр-міністра “є неприпустимими для урядовця такого рівня і вносять розбрат у суспільство та сприяють поглибленню політико-ідеологічної кризи в Україні”.

За текст заяви депутати проголосували одноголосно.

На сайті УНІАН 9 липня було опубліковано інтерв’ю із Д.ТАБАЧНИКОМ. Так, відповідаючи на запитання - чому уряд байдуже поставився до відзначення 100-річного ювілею Р.Шухевича і як він ставиться до таких заходів? - Д.ТАБАЧНИК сказав: «З огидою. Я вважаю їх проведення ганьбою українського суспільства. А тих, хто підштовхував Президента до підписання відповідного указу, - людьми непатріотичними, недалекоглядними і безсовісними».