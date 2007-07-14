Сьогодні Яценюк відвідає Афганістан
09:22, 14 липня 2007Політика
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(Програма перебування)
14 липня міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідає з робочим візитом Ісламську Республіку Афганістан.
Як передає кореспондент УНІАН, заплановано, що в ході візиту А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з Президентом Афганістану Хамідом КАРЗАЄМ, міністром закордонних справ Р.СПАНТОЮ та міністром оборони Афганістану А.ВАРДАКОМ.
В Афганістан А.ЯЦЕНЮК вилетить з Туркменістану, де він 13 липня перебував з робочим візитом.
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