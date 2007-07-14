Сьогодні Яценюк відвідає Афганістан

14 липня міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідає з робочим візитом Ісламську Республіку Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, заплановано, що в ході візиту А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з Президентом Афганістану Хамідом КАРЗАЄМ, міністром закордонних справ Р.СПАНТОЮ та міністром оборони Афганістану А.ВАРДАКОМ.

В Афганістан А.ЯЦЕНЮК вилетить з Туркменістану, де він 13 липня перебував з робочим візитом.