НДП вважає передчасним входити в помаранчевий мегаблок

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН прокоментувала переговори НДП щодо входження до блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Л.СУПРУН підтвердила, що їм дійсно надходила пропозиція приєднатись до цього блоку, але, за її словами, НДП відмовилась, оскільки її не влаштовує ліквідація власної партії і входження в нову.

«Ми вважаємо це передчасним», - сказала Л.СУПРУН.

Водночас вона не виключила можливості відновлення переговорів після того, як мегаблок остаточно визначиться. Л.СУПРУН пожартувала, що ще навіть невідомо, хто очолюватиме блок, оскільки якщо дивитись рекламу на телебаченні, то, можливо, його очолить сам Президент.

Також Л.СУПРУН не виключила співпраці її політичної сили з помаранчевими силами у наступному парламенті.