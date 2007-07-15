Поява окремих членів СДПУ(о) в списку Партії регіонів буде вітатися, але...

У Партії регіонів немає політичної волі, щоб блокуватися з якимись політичними силами. Про це на вчорашній прес-конференції у Тернополі заявив народний депутат, який курує Тернопільщину від Партії регіонів, Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав негативний досвід блокування «Нашої України» та БЮТ.

«Ми вже побачили, наскільки неефективна робота виборчих блоків, зокрема, на прикладі «Нашої України» та БЮТ. Це абсолютний негатив і анахронізм, який, я думаю, у Раді наступного скликання ми заборонимо законом і передбачимо, щоб на вибори йти тільки за партійними списками, як це робиться у всіх цивілізованих країнах світу», - сказав народний депутат.

При цьому він додав, що залишать можливість об’єднуватися у блоки лише позапартійним та членам громадських організацій.

Т.ЧОРНОВІЛ прогнозує, що на партійному з’їзді питання створення виборчого блоку стояти не буде. «Хоча це питання політичне, воно ще не розглядалося на політраді», - зауважив він.

Т.ЧОРНОВІЛ також запевнив, що про об’єднання Партії регіонів із Соціал-демократичною партією України (об’єднаною) мова не ведеться. «У нас є багато товаришів в СДПУ(о). Багатьох людей ми шануємо, частина з них плідно працює або в уряді, або там, де представники Партії регіонів займають керівні посади у місцевих органах влади. Зокрема, у Харкові, де активно працює Ігор ШУРМА з Львівщини. Але про формальне об’єднання з СДПУ(о) мова не йде», - сказав народний депутат.

При цьому він зауважив, що поява окремих членів СДПУ(о) в списку Партії регіонів буде тільки вітатися, але за умови призупинення ними членства у своїй партії і набуття статусу позапартійних.