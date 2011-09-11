Гриценко: Росія знищує економіку України

Україна дійшла до точки вибору: або до європейських стандартів, або буде притиснута "до Кремлівської стіни з усіма отими «перевагами» Митного союзу, з тією системою цінностей"...

Про це в інтерв`ю Радіо Свобода заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Утім, одразу зазначивши, що хоче додати оптимізму: "... влада тепер виступає за Європу! Янукович особисто, Азаров і інші! З різних причин, але вони не хочуть йти до Митного союзу, і вони не хочуть бути підлеглими у Путіна".

А.Гриценко вважає, що нині навіть Янукович вже не підписав би Харківських угод, якби міг у часі повернутися у квітень 2010 року. "Він повірив, що якщо він здасть Севастополь, флот, якщо він з’їде з питання мови, якщо він прийме позаблоковий статус, якщо він запустить росіян у банківську сферу чи в авіацію, чи в космос, то Росія буде ставитися до нього по-дружньому... Зараз він вже побачив: скільки вовка не годуй, а ранок вечора мудріший. Жодного кроку назустріч Україні Кремль не зробив. Жодного! І це вже Янукович побачив".

І уряд, на думку А.Гриценка відчув цей тиск: "Уряд не може збалансувати бюджет. Він не може внести бюджет у Верховну Раду, доки не буде ціни на газ. Підприємці це відчувають постійно, тому що газ для підприємця зараз вже продається понад 600 доларів... зараз це знищує нашу економіку. І треба чесно сказати, хто її знищує. Росія своєю політикою. Тому що так до стратегічних партнерів не ставляться".

На думку політика, якщо зараз країна витримає "шалений тиск, який йде з боку Росії... якщо ми вистоїмо так, як це зробили інші країни років 20 назад, тоді в нас прямий курс, нормальний до Європи на десятиріччя вперед".