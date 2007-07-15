Перес став новим президентом Ізраїлю (фото)

Колишній прем`єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес в неділю вступив на посаду президента країни.

Його попередник Моше Кацав був вимушений подати у відставку на початку року, визнавши себе винним в сексуальних домаганнях і зловживанні владою, нагадує Бі-Бі-Сі.

Уродженець Польщі, Шимон Перес сьогодні найстарший державний діяч єврейської держави. За свою довгу кар`єру він займав практично всі високі пости в ізраїльському уряді, зокрема - двічі - і пост глави кабінету міністрів, хоча жодного разу не обирався у прем`єри.

У 1994 році за свою роль в підписанні угод в Осло був удостоєний Нобелівської премії Миру разом з Іцхаком Рабином і Ясиром Арафатом.

Незважаючи на те, що його нова посада багато в чому вважається символічною, багато хто в Ізраїлі сподівається, що Пересу вдасться повернути президентському посту гідність і авторитет. Віру в цей пост похитнув не тільки Моше Кацав, але і його попередник Езер Вейцман, президентство якого завершилося на тлі скандалу, викликаного інформацією про те, що ще будучи простим депутатом ізраїльського парламенту він прийняв від багатого бізнесмена декілька тисяч доларів.

Крім того, спостерігачі згодні з тим, що інавгурації Шимона Переса на посаді президента буде безумовно радий нинішній глава кабінету Ехуд Ольмерт, оскільки таким чином Перес перестає бути потенційним кандидатом на прем`єрський пост у разі відставки самого Ольмерта.

Таку відставку, вважають експерти, виключати не можна: у серпні очікується оприлюднення результатів парламентського розслідування недоліків, допущених в ході торішньої війни Ізраїлю з радикальним угрупуванням "Хезболла" на території Лівану.