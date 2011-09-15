Москаль відкликав свій законопроект про амністію Луценка й Тимошенко

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ відкликав із Верховної Ради свій законопроект про амністію колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.МОСКАЛЯ, таке рішення депутат ухвалив «у зв’язку з некоректними висловлюваннями на його адресу та закидами у співпраці з Адміністрацією Президента».

Законопроект буде доопрацьовано і сконцентровано на звільненні Ю.ЛУЦЕНКА, в тому числі через важкий стан його здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня народний депутат від партії “Народна Самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ зареєстрував у парламенті законопроект про амністію лідера партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і лідера партії «Народна Самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.