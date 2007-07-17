Мілінкевич: КДБ Білорусі розширює переслідування студентів

Лідер білоруського опозиційного руху "За Свободу" Олександр Мілінкевич звернувся з листом до голови Комітету Держбезпеки республіки Степану Сухоренку з вимогою припинити переслідування і примушування до співпраці студентів-опозиціонерів.

Як пише у понеділок Telegraf.by, на думку колишнього лідера єдиної опозиції і екс-кандидата в президенти Білорусії, останнім часом КДБ розширило практику переслідування студентів, які навчаються за програмою імені Калиновського (стипендіальна програма уряду Польщі, створена для тих студентів, які з політичних причин не можуть продовжувати навчання у вузах Білорусії, - Прим. Lenta.Ru).

"Співробітники комітету запрошують студентів-"калиновців" на бесіди на приватних квартирах, зустрічають їх на залізничних вокзалах, коли стипендіати програми повертаються до Білорусі на канікули, відвідують студентів і їх батьків на квартирах і за місцем роботи. Нерідко співробітники комітету пробують схилити учасників програми імені Каліновського до так званої співпраці", - йдеться в листі Мілінкевича.

У зв`язку з цим опозиційний політик закликав співробітників КДБ відмовитися від спроб вербування студентів, а також не намагатися чинити тиск з політичних мотивів. За словами Мілінкевича, інформація про факти тиску на молодь з боку КДБ, а також про осіб, причетних до цього, вдаватиметься до громадського і міжнародного розголосу.

Лента.ру