Ставнійчук: Україна може відмовитися від блоків політичних партій

Заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента України в Центрвиборчкомі Марина СТАВНІЙЧУК не виключає, що Україна в майбутньому відмовиться від блоків політичних партій як суб`єкта виборчого процесу й законодавчо закріпить, що у виборах можуть брати участь тільки партії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.СТАВНІЙЧУК сьогодні журналістам.

«Такі підходи не нові. В Росії, наприклад, блоки політичних партій як суб`єкти виборчого процесу не існують. І домінуюча роль у висуненні кандидатів у депутати належить виключно партії. Можливо, в майбутньому таку пропозицію варто розглянути», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому, за її словами, така зміна може набути чинності залежно від політичної ситуації.

«Практично пропорційна система в Україні якраз і впроваджувалася для того, щоб структурувати партійну систему й безперечно, що суб`єктом висунення кандидатів у депутати будуть партії. Але я думаю, що до цього Україна прийде з часом. Можливо, це буде на наступних виборах (маються на увазі – не позачергові), а, можливо, й через кілька парламентських виборів», - припустила вона.