Чи готові українці поступитися своїми правами і свободами (соцдослідження)

Половина українців виступає проти обмеження своїх прав і свобод заради досягнення стабільності в країні.

Про це свідчать результати останнього соціологічного дослідження Інституту Горшеніна, передані агентству УНІАН.

При цьому більше половини громадян України вважає, що Президент має взяти на себе відповідальність і навести порядок у країні.

У той же час, усього десята частина українців вважає, що це мають зробити група політиків і силових міністрів.

За даними Інституту, майже половина українців виступає за зміцнення інститутів демократії в країні. Причому за це висловлюються прихильники всіх політичних сил України.

Утім третина прихильників «Народної самооборони Юрія Луценка» бажають спочатку навести порядок у країні силовими методами, а потім включити механізми економічного розвитку суспільства на основі вільної конкуренції. При цьому третина прихильників СПУ і майже половина прихильників КПУ висловлюються виключно за наведення порядку в країні силовими методами, ліквідацію майнової та іншої нерівності людей, повернення до суспільної власності на засоби виробництва.

На запитання: «Чи підкорятиметеся Ви вимозі представника силових структур, (міліції, прокуратури, суду) якщо воно буде незаконним?» відповіді респондентів розподілилися приблизно порівну. Одна третина відповіла, що підкорятиметься такій вимозі, третина – підкорятиметься, але добиватиметься справедливості, і ще третина – не підкорятиметься. В Інституті зазначають, що рішення підкорятися чи ні вимозі представника силових структур безпосередньо залежить від матеріального достатку людини. Чим більше матеріальний достаток, тим менше виявляється бажання підкорятися вимозі «людини у формі».

Як вважає експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, результати перших досліджень Інституту достеменно показали, «що ментальність українців схожа з ментальністю жителів Еквадору чи Гондурасу, і що на даному етапі Україна йде шляхом розвитку латиноамериканських країн. Але при цьому в Україні немає очікувань диктатури. Українці не готові віддавати владу в руки «хунти» і не бажають наводити порядок ціною обмеження своїх прав і свобод».

Соціологічне дослідження проводилося Інститутом Горшеніна з 4 по 18 червня 2007 року в 129 населених пунктах України в рамках річної програми «Ментальні основи вибору». Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.