БЮТ котить ”фосфорну” бочку на Рудьковського

Блок Юлії Тимошенко вважає за необхідне розглянути питання щодо відповідальності міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО за ситуацію на залізниці.

Як ідеться у заяві БЮТ, переданій агентству УНІАН, “ситуація на залізниці взагалі потребує серйозного розгляду у площині кримінальної відповідальності горе-міністра РУДЬКОВСЬКОГО”.

У БЮТ нагадали, що у Львівській області сталася техногенна катастрофа: внаслідок аварії на залізниці зайнялися 6 цистерн з жовтим фосфором - надзвичайно отруйною речовиною, що за токсичністю перевищує цианістий калій.

БЮТ висловив співчуття постраждалим від аварії, а також рятувальникам, на долю яких випало займатися ліквідацією наслідків аварії в складаних умовах.

При цьому блок заявляє про абсолютну неприпустимість ситуації, яка складається в країні, та нездатність уряду до ефективного керівництва. “У цього уряду, який на кожному розі розповідає про якісь успіхи, чомусь ледь не кожен день летять під укіс потяги, вибухають збройні склади і руйнується економіка”, - наголошується в заяві.

У БЮТ зазначають, що, за словами голови урядової комісії з розслідування даного інциденту, віце-прем’єра Олександра КУЗЬМУКА, аварія у Львівській області за своїми наслідками для довкілля та здоров’я людей, що опинилися в епіцентрі катастрофи, стоїть на другому місці після аварії на Чорнобильській АЕС.

“Скільки ж ще можна терпіти експерименти безвідповідального і недієздатного уряду над країною? Скільки можна дивитися як корумповані міністри розвалюють цілі галузі національної економіки?”, - наголошується у заяві.

БЮТ заявляє, що Кабінету міністрів уже настав час понести відповідальність за таке господарювання. “Ми також вимагаємо вжиття усіх необхідних заходів для надання постраждалим від аварії допомоги, локалізувати зону зараження, організувати систему оперативного інформування населення усієї України про поширення отруйної речовини на інші території”, - наголошують у блоці.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

В результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі і три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлося 16 осіб, з яких 13 у стані тяжкого та середнього ступеня важкості госпіталізовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців.