Кінах - ”не кишеньковий”, але переговори з Януковичем веде

Лідер Партії промисловців та підприємців України (ПППУ) Анатолій КІНАХ підтвердив, що ПППУ веде переговори з Партією регіонів про можливу спільну участь у виборчій кампанії.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

На запитання журналістів, чи веде ПППУ переговори з Партією регіонів щодо спільного виборчого списку, спільної участі у виборах, А.КІНАХ відповів: “В тому числі, такі переговори ведуться і в такому напрямку”. Він додав, що “це не є великою таємницею”.

За його словами, переговори ведуться “з усіма суб’єктами політичного життя”, які поділяють принципи ПППУ, - відстоювання загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів пріоритетів. “Ми не будемо ніколи підтримувати авантюрні сценарії за межами Конституції”, - додав він.

А.КІНАХ зазначив, що ПППУ - “самодостатня політична сила”. “Ми ніколи не були і не будемо “кишеньковими” (“кишеньковою” партією - УНІАН) чи виконувати якісь політичні замовлення. Ми будемо на всіх етапах захищати принципи верховенства права в Україні”, - додав він. За словами лідера партії, ПППУ “ніколи не буде підтримувати політику по принципу чим гірше, тим краще”.

А.КІНАХ зазначив, що вибори мають відбуватися в правовому полі. За його словами, вибори - “це нормальна демократична процедура, волевиявлення громадян: як скаже народ, так і повинно бути”.

“Але має принципове значення, щоб це не були вибори стінка на стінку, по принципу свій-чужий, змагання чорного піару чи компромату”, - додав він. За словами А.КІНАХА, після виборів народ, держава має мати шанс “вийти в нову якість свого розвитку”, тому треба думати про інтереси держави, забувши “про політичні чи особисті протиріччя”.