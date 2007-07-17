Генпрокуратура знову напружила Калашнікова

Генеральною прокуратурою України скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно народного депутата V скликання Олега КАЛАШНІКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Генеральною прокуратурою вивчено кримінальну справу, порушену за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України і перевірено обгрунтованість рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно О.КАЛАШНІКОВА.

За результатами вивчення постанову про відмову в порушенні кримінальної справи скасовано, а кримінальну справу направлено прокурору м. Києва для організації подальшого розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі знімальної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито.

14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

6 липня цього року генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО заявив про відсутність у слідства достатніх доказів для притягнення О.КАЛАШНІКОВА до кримінальної відповідальності за інцидент зі знімальною групою СТБ. У зв’язку з цим, додав О.МЕДВЕДЬКО, прокуратурою одного з районів Києва прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно вказаної особи.

Водночас генпрокурор зазначив, що кримінальна справа за фактом вищезазначених подій розслідується, і якщо у рамках її розслідування будуть знайдені нові обставини та докази, не виключено, що кримінальну справу стосовно О.КАЛАШНІКОВА буде поновлено.

12 липня О.МЕДВЕДЬКО доручив заступнику генпрокурора Миколі ГОЛОМШІ перевірити законність та обгрунтованість рішення про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно О.КАЛАШНІКОВА.