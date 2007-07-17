Видрін прогнозує кризу в Нашій Україні тижнів за сім

17:44, 17 липня 2007
Політика
1761

Політолог коментує заяву Балоги

Видрін
Член Партії вільних демократів, політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що «Наша Україна» дедалі активніше перетворюється на партію адміністративного ресурсу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії вільних демократів.

“Реально, як і за часів КУЧМИ, Банкова продовжує керувати політиками та народними депутатами. І вирішує, кому і що можна казати. А кому краще помовчати», - резюмував Д.ВИДРІН, коментуючи заяву керівника виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктора БАЛОГИ, який оголосив імена офіційних спікерів блоку.

«Відсьогодні «Наша Україна» перетворилась на партію більшовицького типу, і вже сповідує принцип так званого «демократичного централізму». Але якщо більшовики протримались при владі 70 років, то в «Нашої України» цього часу немає. Вона досягне кризи внутрішньої диктатури значно раніше, тижнів за 7», - вважає Д.ВИДРІН.

Він зазначив, що було б набагато чесніше, якби в числі спікерів глава президентського Секретаріату назвав прізвища «ЮЩЕНКО» та «БАЛОГА». «Адже на практиці «Наша Україна» вже давно перетворилась на партію чиновницького типу, і її реальні лідери посідають керівні державні посади, і саме вони є головними речниками блоку та кураторами формальних лідерів «Наша Україна – Народна самооборона», імена яких і озвучив сьогодні керівник Секретаріату Президента», - наголосив Д.ВИДРІН.

Він звернув увагу, що всі офіційні речники партії є діючими або колишніми міністрами, що, на його думку, дозволяє констатувати завмирання тієї демократичної організації, яка народилася в 2002 році на підвалинах невдоволення «маленьких українців» тодішнім чиновницьким режимом Л.КУЧМИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В.БАЛОГА оголосив імена семи уповноважених спікерів цього політичного об’єднання.

Від імені мегаблоку наділені правом робити офіційні заяви та давати коментарі такі політики: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ПАВЛЕНКО і Борис ТАРАСЮК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter