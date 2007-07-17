Видрін прогнозує кризу в Нашій Україні тижнів за сім

Член Партії вільних демократів, політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що «Наша Україна» дедалі активніше перетворюється на партію адміністративного ресурсу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії вільних демократів.

“Реально, як і за часів КУЧМИ, Банкова продовжує керувати політиками та народними депутатами. І вирішує, кому і що можна казати. А кому краще помовчати», - резюмував Д.ВИДРІН, коментуючи заяву керівника виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктора БАЛОГИ, який оголосив імена офіційних спікерів блоку.

«Відсьогодні «Наша Україна» перетворилась на партію більшовицького типу, і вже сповідує принцип так званого «демократичного централізму». Але якщо більшовики протримались при владі 70 років, то в «Нашої України» цього часу немає. Вона досягне кризи внутрішньої диктатури значно раніше, тижнів за 7», - вважає Д.ВИДРІН.

Він зазначив, що було б набагато чесніше, якби в числі спікерів глава президентського Секретаріату назвав прізвища «ЮЩЕНКО» та «БАЛОГА». «Адже на практиці «Наша Україна» вже давно перетворилась на партію чиновницького типу, і її реальні лідери посідають керівні державні посади, і саме вони є головними речниками блоку та кураторами формальних лідерів «Наша Україна – Народна самооборона», імена яких і озвучив сьогодні керівник Секретаріату Президента», - наголосив Д.ВИДРІН.

Він звернув увагу, що всі офіційні речники партії є діючими або колишніми міністрами, що, на його думку, дозволяє констатувати завмирання тієї демократичної організації, яка народилася в 2002 році на підвалинах невдоволення «маленьких українців» тодішнім чиновницьким режимом Л.КУЧМИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В.БАЛОГА оголосив імена семи уповноважених спікерів цього політичного об’єднання.

Від імені мегаблоку наділені правом робити офіційні заяви та давати коментарі такі політики: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ПАВЛЕНКО і Борис ТАРАСЮК.