Янукович полетів до Москви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Москви для зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ та прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема прес-секретар Президента Дарка ЧЕПАК підтвердила, що сьогодні до зустрічі президентів України та Росії приєднається прем’єр-міністр РФ В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА та Президента Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВА відбудеться у заміській резиденції російського президента За видово в Тверській області.

Передбачається зустріч президентів у форматі тет-а-тет та спільний обід.

Раніше посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив УНІАН, що в першу чергу глави держав розглянуть питання співробітництва у високотехнологічних сферах та газове співробітництво.