Платіні не знав про футболки "Спасибо жителям Донбасса"

Віце-прем’єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що компанія ProstoPrint перевела у політику проблему незаконного використання логотипу УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Львові, відповідаючи на запитання журналістів, адресоване президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, чи він знає про те, що „українська влада використовує ім‘я УЄФА для боротьби проти фірми, яка виготовила футболки з написом „Спасибо жителям Донбасса...”?

М.ПЛАТІНІ відповів, що „нічого не знає про футболки із надписом “Спасибо жителям Донбаса...”.

У свою чергу, віце-прем’єр-міністр сказав: «Я відповім вам. За три дні до цього Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ (керівник місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» - УНІАН) зробив зауваження компанії ProstoPrint за те, що вони незаконно виготовили футболки із логотипом УЄФА. Було так, Маркіяне? І вони знайшли дуже оригінальний вихід, щоб проблему крадіжки інтелектуальної власності перекласти в проблему політичну», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники Київського УБОЗ провели обшук в офісі столичної компанії ProstoPrint з виробництва футболок з різними написами.

Правоохоронці заявили, що обшук пов`язано з розслідуванням справи про підробку сувенірної продукції до Євро-2012.

Деякі інтернет-видання пов`язували обшук у компанії з випуском нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса...».

У Центрі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві відзначили, що зазначені дії працівників міліції «жодним чином не пов`язані з випуском цією організацією футболок з написом, який згадувався в публікаціях в інтернет-мережі».

21 вересня на своїй сторінці у Facebook власник компанії ProstoPrint Денис ОЛЕЙНІКОВ, яка виготовила партію футболок з написом "Спасибо жителям Донбасса", написав, що виїхав з країни, побоюючись арешту.

23 вересня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що порушення кримінальної справи за незаконне використання товарного знаку компанією ProstoPrint не має жодного стосунку до футболок «Спасибо жителям Донбасса».