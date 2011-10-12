Наша Україна: Два останні роки в країні будується нова версія «совка»

У політичній партії «Наша Україна» закликають опозицію до спільних дій щодо розвитку ситуації довкола «судилища» над Юлією ТИМОШЕНКО та ставлення до майбутніх виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, член політичної ради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що реакція ЄС і США підтверджує позицію всіх незаангажованих людей: «вирок ТИМОШЕНКО, як і кримінальне переслідування інших представників опозиції, має всі ознаки політичного замовлення. Це розуміє вся країна, це одностайно поділяють опозиційні сили, про це ясно заявили західні демократії».

«Ми солідарні з дуже прямими оцінками наших європейських партнерів. Два останні роки в країні будується нова версія «совка». Нам нав’язують, що викривлені, нахраписті правила нинішнього режиму – це нормальна річ. Замість кримінального розслідування влада вчинила політичну розправу. І вдавати, що це не так, - це брехня і злочин проти нашої держави», - підкреслив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, показовою є реакція Росії: «Їх мало цікавлять політичні переслідування, їх цікавлять виключно угоди. Московські газові угоди, укладені ТИМОШЕНКО, невигідні Україні. Але відповідальність за них має бути політичною, а не кримінальною. Для судилища над ТИМОШЕНКО немає жодного виправдання, бо його суть і наслідки не менш шкідливі для нашої країни, ніж самі московські чи харківські угоди».

«Тепер головне питання стосується опозиції – чи вистачить їй мудрості знайти вихід з цієї ситуації, зупинити політичну істерику і знайти спосіб об’єднатися, в тому числі й у ставленні до розвитку ситуації, майбутніх виборів і яким чином братиме в них участь. Ми не хочемо битися в істериці, ми хочемо домовлятися про те, що будемо робити разом у співпраці з нашими європейськими і євроатлантичними партнерами», - наголосив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.