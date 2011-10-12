Королевська: ми прокинулися в іншій країні

Рішенням суду у справі екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО «влада сама себе загнала в геополітичну пастку».

Про це УНІАН заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи вчорашнє рішення Печерського суду у «газовій справі».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «ми прокинулися в іншій країні. Вирок ухвалено і владі, і опозиції, і всьому українському суспільству. Агресія проти Ю.ТИМОШЕНКО – це ознака страху і слабкості влади. Не випадково українська влада зіткнулася з тим, що її дії викликають обурення і протест як на Заході – у Європейському Союзі і США, так і на Сході – в Росії. Рішенням суду влада сама себе загнала в геополітичну пастку».

«Єдиний вихід з неї – негайно декриміналізувати у Верховній Раді статті Кримінального кодексу, за якими засуджено Ю.ТИМОШЕНКО і тисячі громадян України, які не боялися приймати рішення. Саме цього ми добиватимемося», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат вважає, що «вирок Ю.ТИМОШЕНКО – це символ десятків тисяч справ, які відкриваються по всій країні не проти корупціонерів і злочинців, а проти звичайних людей, які знайшли в собі сміливість виступити проти системи. Переслідування людей, які мають власну думку й активну громадянську позицію, – ось справжня ціна європейським деклараціям влади».

На думку політика, у влади ще є шанс підвести рису під радянським минулим. «Вирок Ю.ТИМОШЕНКО – це пережиток радянського режиму. Стаття, за якою її засуджено, з`явилася в Кримінальному кодексі 50 років тому, суд проходив у гірших радянських традиціях. Наразі ще є можливість шляхом голосування у Верховній Раді подолати цей пострадянський синдром і розірвати пуповину з минулим. Переконана – нам потрібно думати про майбутньому», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, «настає час боротьби. Це час сильних і незалежних. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тільки разом ми - сила, тільки так можна йти вперед. Треба боротися кожен на своєму рівні і не здаватися. Як борються дрогобицькі підприємці, які зуміли протистояти натиску контролюючих органів і успішно відбити більш як 20 перевірок. Як борються підприємці Хмельницького, Чернігова, Кривого Рогу, Маріуполя. Я вважаю, що в нашій країні, в нинішніх умовах – їх перемоги, нехай маленький, але подвиг».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «якщо влада сміє, попри громадську думку і засудження провідних світових політиків, влаштувати такий ганебний судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, за долею якої стежить увесь світ, як себе зможе захистити простий підприємець, шахтар, вчитель? Втрачається цінність особистості, цінність людини, її здоров`я і благополуччя. У людей немає відчуття захищеності з боку держави, навпаки є відчуття небезпеки з боку держави, а звідси – безвихіддя і пригніченість більшості українців».

«Нам усім треба пам`ятати - добровільні раби породжують тиранів. Самоорганізація і самозахист – найважливіший і найнеобхідніший елемент на сьогодні. Нині всі люди, яким дорога демократія в Україні, повинні об`єднатися у своїй боротьбі проти всього того, що тягне нас у минуле. І справа Ю.ТИМОШЕНКО буде яскравим індикатором цього процесу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.