Кличко зустрівся з сенатором США Маккейном

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО та сенатор США Джон МАККЕЙН обговорили ситуацію, що склалася в Україні у зв`язку з вироком екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРУ», їхня зустріч відбулася сьогодні у Вашингтоні.

В.КЛИЧКО наголосив на тому, що дії влади мають отримати гідну оцінку під час вільних та демократичних виборів в країні. За його словами, судовий процес не повинен перетворюватися на розправу з політичними опонентами.

Лідер партії «УДАР» також заявив про свою стурбованість тим, що українська влада знову змінює правила гри задля досягнення своїх політичних цілей, замість захисту інтересів своїх громадян. «Зміни до Конституції, поправки до Податкового кодексу, контроль ЗМІ, заборона громадянських акцій та зборів, а також запропоновані зміни до закону про вибори до парламенту свідчать про те, що сьогодні можновладці роблять усе, аби залишитися при владі якомога довше. Їхні дії не мають нічого спільного з роботою задля поліпшення життя українців тепер або в майбутньому», - зазначив В.КЛИЧКО.

Американський сенатор Дж.МАККЕЙН також був категоричним у своїй оцінці ситуації в Україні. Він нагадав, що разом із сенатором Джо ЛІБЕРМАНОМ, теж колишнім кандидатом у Президенти США, він оприлюднив заяву, в якій підкреслюється, що вироком Ю.ТИМОШЕНКО українська влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ ще більше віддалилася від демократії та верховенства закону.

Цю позицію Дж.МАККЕЙН також озвучив під час зустрічі з лідером «УДАРу», підкресливши, що «вирок Ю.ТИМОШЕНКО є політично вмотивованим і таким, що не відповідає міжнародним стандартам правосуддя. Його мета – нейтралізація представника опозиції».