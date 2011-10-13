У Пшонки вважають, що захист водія Луценка зірвав судове засідання

Сторона обвинувачення в судовому процесі над екс-міністром внутрішніх Юрієм ЛУЦЕНКОМ вважає, що захисник водія екс-міністра зірвав сьогоднішнє судове засідання, залишивши його через зайнятість в іншій судовій справі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України з посиланням на слова представника державного обвинувачення Дмитра ЛОБАНЯ.

«Сьогодні мав місце зрив судового засідання з боку захисника підсудного ПРИСТУПЛЮКА. Склалася ситуація, коли 20 учасників нашого процесу змушені підлаштовуватися під одну особу… такі перерви не покращують ані сам судовий процес, ані дії захисту», - цитує прес-служба його слова.

Як повідомлялося, на початку судового засідання захисник Леоніда ПРИСТУПЛЮКА попередив головуючого про свій намір покинути засідання о 10:00. У зв’язку з цим допит свідка Сергія МОМОТА – колишнього начальника Департаменту оперативної служби МВС України – був перерваний за ініціативою сторони захисту. Також не допитали ще кілька свідків, які чекали своєї черги у коридорі суду.