Карасьов пояснив, чому Москві не подобається вирок Тимошенко

Критичне ставлення Росії до вироку екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО пов’язане з тим, що в разі визнання газових контрактів за українським законодавством недійсними, можна буде звертатися до міжнародних судів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив один з лідерів «Єдиного центру» Вадим КАРАСЬОВ.

За словами В.КАРАСЬОВА, така ситуація навколо газових контрактів 2009 року є підставою для того, аби говорити про їх перегляд.

«Це підстава для того, аби їхати до Москви і казати, що згідно українського законодавства газові контракти є незаконними», - сказав він.

В.КАРАСЬОВ додав, що якщо не вдасться домовитися з Росією про перегляд газових контрактів, то тоді можна звертатися і в міжнародні інстанції. «Якщо нас не почують, то можна тоді звертатися і в Стокгольмський арбітраж, і, до речі, Європа також буде бачити юридичну матерію попередніх контрактів. І тоді ми дійсно можемо апелювати до Стокгольмського суду», - сказав він.