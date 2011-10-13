Близько 500 активістів „Свободи” вирушили до Києва

Сьогодні із Львівщини до Києва виїдуть близько 500 представників ВО „Свобода”, щоб взяти участь в Марші слави УПА, який проходитиме 14 жовтня під гаслом: "За соціальне і національне визволення".

Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що до Києва поїдуть і всі депутати-„свободівці” Львівської обласної та міської рад.

„Депутати від Львівщини разом з представниками „Свободи” з інших регіонів проведуть спільні урочисті збори біля пам’ятника Т.Шевченку, після завершення яких розпочнеться Марш слави УПА із вимогами повернути звання Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом”, - розповів Р.КОШУЛИНСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, на Львівщині 69-ту річницю створення Української повстанської армії відзначатимуть низкою заходів.

Зокрема, 14 жовтня о 09.30 відбудеться покладання квітів до Меморіалу невідомому вояку УПА та до пам’ятника Степанові Бандері у Львові, о 14.00 відбудуться урочисті збори в сесійній залі Львівської обласної ради за участю представників ветеранських організацій.

Наступного дня, 15 жовтня, відбудеться святковий концерт з нагоди 69-ї річниці утворення УПА на площі біля пам’ятника І. Франкові.

16 жовтня у Львові пройде Марш слави Української повстанської армії та військово-історичне театралізоване дійство "Бій відділів УПА проти підрозділів військ НКВД".