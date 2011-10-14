Глава УГКЦ: українські в’язні повільно помирають у нелюдських умовах

Сьогоднішній стан судочинства в Україні – одна з найглибших реальних виразок нашої держави.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК), відповідаючи на запитання про останні резонансні судові процеси над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

«На жаль, в Україні довгі роки як під слідством, так і в тюрмах дуже часто перебувають ні в чому не винні люди, які потребують наших молитов та підтримки», − зауважив предстоятель УГКЦ.

При цьому він згадав про ув’язнених, які хворіють на туберкульоз чи СНІД. Вони, за словами глави УГКЦ, «через недосконалість нашої пенітенціарної системи не отримують кваліфікованої чи взагалі будь-якої медичної допомоги, через що повільно помирають у нелюдських умовах».

«Вони заслуговують на наше співчуття, на нашу молитву, яку, зокрема, для них несуть наші в’язничні капелани. Вважаю, що кожен вірний нашої Церкви мав би висловити свою громадянську позицію і підтримати, не порушуючи заповідей Божих і Конституцію, ув’язнених чи навіть захистити їх», − наголосив Блаженніший Святослав.

Окремо глава УГКЦ згадав про суд над Ю.ТИМОШЕНКО. «Ми розуміємо, що суд над Юлією ТИМОШЕНКО – це тільки верхівка айсберга. Це нагода звернути увагу на численні судові процеси по Україні, де залежна від влади та орієнтована на звинувачувальний вирок судова система нищить тисячі простих людей», − наголосив предстоятель греко-католиків.

На переконання Блаженнішого Святослава, судова система чітко показує, чи дотримуються у суспільстві базові людські цінності, на яких і будується європейська спільнота, до якої Україна хоче інтегруватися.

«Одна з головних цінностей – закон має бути захистом людської гідності, свободи людини та її прав, а суддівство повинно стояти на сторожі виконання закону», - сказав глава УГКЦ. При цьому він констатував, що сьогодні Україна «ще живе в радянському стереотипі та використанні правосуддя як засобу, аби утвердити ту чи іншу панівну силу чи ідеологію, оправдати винних і засудити невинних».

«Мені та нашим вірним дуже сумно, що на двадцятому році незалежності в Україні продовжують бути численні несправедливо засуджені», − сказав на завершення Блаженніший Святослав, коментуючи останні резонансні судові справи.